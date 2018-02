PJ no Estádio da Luz à procura dos autores de contas de email falsas

NÉLSON MORAIS E NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:35 Facebook

No dia em que fez buscas ao Estádio da Luz no âmbito do processo em que é arguido o juiz Rui Rangel, a Polícia Judiciária também ali fez diligências no chamado caso dos emails.

Aproveitou para procurar informações para apurar a verdadeira identidade dos titulares de contas de correio eletrónico que se apresentam com nomes falsos ou pseudónimos e trocaram correspondência com os encarnados.

