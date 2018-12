Plantel do Benfica fez vídeo de apoio a adepto que ficou gravemente ferido

Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O jovem Bruno Simões, de 20 anos, foi a principal vítima do ataque ao autocarro da Casa do Benfica de Barcelos e os jogadores do futebol encarnado não se esqueceram dele.

Depois do Benfica-Braga, da pretérita jornada do campeonato nacional, o autocarro que conduzia adeptos benfiquistas de volta a casa, em Barcelos, foi alvo de um apedrejamento que deixou marcas profundas num dos passageiros.

Foi mais um triste episódio da rivalidade clubística em Portugal e, depois de ter reagido em comunicado ao sucedido, o Benfica passou agora uma mensagem de apoio à principal vítima, através de um vídeo em que os protagonistas são os jogadores do plantel principal.

Veja as imagens: