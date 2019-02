Plantel do Feirense teve sessão de esclarecimento sobre VAR

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de os fogaceiros terem sido ouvidos pelo Conselho de Arbitragem, o plantel do Feirense teve uma sessão de esclarecimento sobre o VAR.

Uma semana depois de uma reunião com o conselho de disciplina da FPF e num fim de semana em que os fogaceiros viram um golo seres lhe anulado frente ao Sporting, o plantel da equipa de Santa Maria da Feira recebeu esta quarta-feira uma sessão de esclarecimento sobre o VAR.

João Ferreira, vice-presidente do CA e instrutor de arbitragem da FPF, Bertino Miranda, antigo árbitro assistente e agora vogal do CA, e ainda os árbitros João Capela e Rui Oliveira fizeram o enquadramento das leis do jogo, explicaram as quatro situações de protocolo do VAR e tiraram todas as dúvidas dos jogadores da equipa de Filipe Martins.