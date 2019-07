Plantel do Feirense volta à Alameda na festa de apresentação à massa associativa

Hoje às 17:57 Facebook

Reforçando a ligação do clube e dos jogadores à cidade e aos adeptos, o Feirense, que desceu à LigaPro, promove na próxima sexta-feira a festa de apresentação oficial do plantel para 2019/20.

Tendo como "grande objetivo" a subida de divisão, a festa na Alameda do Tribunal terá início às 20 horas do dia 26, sexta-feira.

Ao som do DJ Miguel Barros e com a presença da mascote Billas, a festa contará ainda com os contributos do animador Joel Ricardo Santos, o músico Ricardo Azevedo, as coreografias dos All About Dance e os malabarismos da freestyler Ana Silva.

Está ainda programada a apresentação dos novos equipamentos, que contará com a participação de atletas das modalidades e das camadas jovens.

Com algumas surpresas prometidas pelo meio, a festa encerrará com a entrada em palco da equipa principal de futebol do CD Feirense.