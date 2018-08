Equipa de Mourinho em choque com derrota frente ao Tottenham

Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

O médio francês Paul Pogba garantiu esta terça-feira que os jogadores do Manchester United ficaram "chocados" com a derrota por 3-0 frente ao Tottenham, em jogo da terceira jornada da Liga inglesa de futebol.

"Estávamos determinados e começámos bem, mas a verdade é que perdemos por 3-0", afirmou Pogba, comentando a derrota sofrida na segunda-feira pela equipa orientada pelo português José Mourinho, a segunda consecutiva.

O internacional francês admitiu que os jogadores não compreendem o que se passou: "Entrámos bem na partida, mas acabámos por sofrer dois golos seguidos, pouco depois do início da segunda parte".

O defesa Luke Shaw deixou uma mensagem de encorajamento à equipa, que está a realizar o pior arranque de temporada desde 1992/93, quando somou três derrotas nas três primeiras rondas.

"Estamos no início da temporada, ainda temos muitos jogos pela frente e muitas coisas positivas para fazer", afirmou o jogador, destacando o "grande espírito do grupo de trabalho".

O Manchester United perdeu na segunda-feira na receção ao Tottenham por 3-0 e viu agravada a sua crise de resultados no arranque da temporada, contando uma vitória na primeira jornada, seguida de duas derrotas, com o Brighton e com os londrinos.