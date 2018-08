Plantel do Sporting recebido com insultos em Alvalade

Luís Antunes 14 Maio 2018 às 00:44 Facebook

Twitter

Depois da derrota deste domingo frente ao Marítimo, na Madeira, que afastou os leões do segundo lugar do campeonato e acabou com o sonho da Champions, a equipa do Sporting foi recebida com assobios e insultos em Alvalade.

Tanto à saída da Madeira como à chegada à capital, os sportinguistas foram recebidos com contestação e revolta por parte dos adeptos leoninos. O descontentamento das cerca de 30 pessoas que esperavam os jogadores em Alvalade não tomou proporções mais gravosas graças à presença de um forte contingente policial no aeroporto, presenciou o JN no local.

Com a derrota (2-1) frente ao Marítimo, e face à vitória do Benfica sobre o Moreirense (1-0), o Sporting termina o campeonato na terceira posição, perdendo o segundo lugar, que dava acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.