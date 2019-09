Pleno português rumo às meias-finais

JN Ontem às 23:38 Facebook

Seleção portuguesa vence França e defronta a Espanha em Torres Vedras.

A seleção nacional de sub-17 fez o pleno no Grupo B do Europeu que se está a realizar em Torres Vedras, ao bater a França, por 4-2. A equipa portuguesa confirmou a presença nas meias-finais da competição, onde vai defrontar a Espanha, amanhã às 21 horas.

Portugal conseguiu a terceira vitória em igual número de jogos, graças aos golos de José Miranda, Bernardo Ramalho, Lucas Santos e Miguel Henriques, enquanto Marc Rouze e Arthur Landrin marcaram pelos gauleses.

A Suíça goleou a Alemanha (9-2), ficou no segundo lugar do Grupo B e enfrenta a favorita Itália na outra meia-final do Campeonato da Europa. Os transalpinos conquistaram o Grupo A, após baterem a Inglaterra, por 6-3