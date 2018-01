Podence em tratamento

Hoje às 18:01, atualizado às 18:41 Facebook

O avançado Daniel Podence falhou esta terça-feira o treino do Sporting, em Alcochete, na véspera do embate com o F. C. Porto a contar para a meia-final da Taça da Liga, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo.

De acordo com o site oficial dos leões, Podence cumpriu tratamento, tal como o guarda-redes francês Salin, a contas com síndrome gripal.

O lateral esquerdo argentino Jonathan Silva permanece no boletim clínico, cumprindo treino condicionado para recuperar da rotura do ligamento lateral interno do joelho direito contraída em novembro de 2017, na receção ao Famalicão (2-0) para a Taça de Portugal.

F. C. Porto e Sporting, os dois primeiros classificados da I Liga, defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20.45 horas, em Braga, na segunda meia-final da Taça da Liga, depois do embate entre Vitória de Setúbal e Oliveirense, marcado para esta terça-feira.