Sporting confirma rescisão de Podence

Depois de Rui Patrício, Podence é o segundo futebolista do Sporting a rescindir unilateralmente contrato com os leões. A SAD confirmou à CMVM o pedido do jogador.

Daniel Podence também já entregou a carta de rescisão com o Sporting. Tal como sucedeu com Rui Patrício, o futebolista leonino, de 22 anos, avançou, nesta sexta-feira, para a quebra do vínculo de forma unilateral, que já foi anunciada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O Sporting "recebeu, na tarde de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Daniel Castelo Podence, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM, que pode ler na íntegra aqui .

"A referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de análise pela Sociedade", diz-se ainda.

A desvinculação tem contornos em tudo idênticos ao do guarda-redes e seguiu para Alvalade por telefax, correio eletrónico e carta registada.

Os dois futebolistas são representados pela Gestifute, do empresário Jorge Mendes.