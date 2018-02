Podence operado ao pé esquerdo

JN Hoje às 17:26 Facebook

Através das redes sociais, Daniel Podence, que esta terça-feira foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao pé esquerdo, explicou a lesão sofrida e prometeu regressar mais forte.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, em antevisão à primeira mão da Taça de Portugal frente ao F. C. Porto, no Estádio do Dragão, Jorge Jesus, quando questionado sobre os lesionados no plantel dos leões, referiu-se a Podence como o caso mais grave, a par de Bas Dost. "A situação dos lesionados mantém-se, muito mais grave nos casos do Daniel Podence e do Bas Dost, do que do Gelson. Para o Gelson há uma réstia de esperança de recuperar", disse.

Ora Daniel Podence confirmou, esta terça-feira, o pior prognóstico. O avançado dos leões, através das redes sociais, afirmou que foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao pé esquerdo, sem revelar o tempo de paragem.

"Para quem não sabe, fiz uma fratura de Lisfranc, no pé esquerdo. Felizmente, e graças a Deus, a operação correu bem. Já tenho alta médica e com o pensamento na melhor recuperação possível para poder voltar o mais rápido ao que mais gosto, jogar e estar com a minha equipa. Voltarei mais forte e com mais qualidade no pé esquerdo!", escreveu no Instagram.