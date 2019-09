Pódio para Pogacar e triunfo na mão de Roglic na Volta a Espanha

Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois eslovenos estiveram este sábado em destaque na 20.ª e penúltima etapa da Volta a Espanha, com Tadej Pogacar (UAE Emirates) a vencer a tirada e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a ficar a uma formalidade da vitória final.

Pogacar, de 20 anos, que já tinha vencido a nona e 13.ª tiradas, cumpriu os 190,4 quilómetros entre Arenas de San Pedro e Plataforma de Gredos em 5:16.40 horas, 1.32 minutos à frente do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), segundo, e o polaco Rafal Majka (BORA-hansgrohe), terceiro.

Antes da chegada a Madrid, o dia foi da Eslovénia, uma vez que o jovem corredor subiu ao terceiro lugar, a 2.55 minutos do compatriota, que, depois de ser terceiro na Volta a Itália, se aproxima da primeira vitória em grandes voltas.

Com o ataque deste sábado, Pogacar continua a confirmar, na estreia na Vuelta ou noutra grande, os créditos que começou a mostrar na Volta ao Algarve, vencida de surpresa no início do ano, a primeira como profissional, e escreveu o nome no livro de história da prova, ao vencer isolado na estreia em chegadas à Plataforma de Gredos.

"A chave foi a paciência. As pernas estavam boas, mas a mentalidade nem tanto, pelo menos durante a primeira metade da etapa. Depois, vi que toda a gente estava desconfortável à chuva e ao frio, senti-me bem e ataquei, porque vi López já com muito desgaste, foi o momento certo", explicou.

O jovem corredor, que esta época também venceu a Volta a Califórnia, admitiu que a sensação de acabar no pódio na estreia "é incrível". "Não podia nunca ter imaginado isto e acho que só quando tudo acabar é que vou perceber o que fiz", completou.

Atrás, na luta pela geral, dois colombianos cederam a posição para o jovem, Nairo Quintana (Movistar), agora quarto, e Miguel Ángel López (Astana), que caiu para quinto e perdeu também para o rival a camisola da juventude.

O vencedor virtual da Vuelta, antes da consagração na capital espanhola, é Primoz Roglic, também líder da classificação por pontos, numa prova que ficou marcada, sobretudo, por estes dois nomes: Roglic venceu o contrarrelógio e construiu uma vantagem confortável e Pogacar venceu mais do que qualquer outro ciclista, com três etapas e o pódio final da geral.

O mais experiente dos eslovenos em destaque vai, a menos que aconteça algo de inesperado no circuito madrileno, estrear-se em vitórias em grandes voltas, aos 29 anos, numa época em que venceu quase tudo o que disputou.

Arrancou a época com triunfos na Volta aos Emirados Árabes Unidos, Tirreno Adriatico e Volta à Romandia, a que se seguiu o terceiro lugar no Giro, com duas etapas ganhas, e um quarto lugar nos Nacionais, até chegar a Espanha.

Este sábado, foi quinto numa etapa em que só Pogacar aproveitou para produzir diferenças na geral, numa última oportunidade na montanha com seis contagens categorizadas, duas de primeira, duas de segunda e duas de terceira, a última na meta.

Nas últimas centenas de metros, até se deu ao luxo de ceder alguns segundos ao não acompanhar o campeão mundial Valverde, que, aos 39 anos, acaba em segundo uma prova que venceu em 2009 e terminou como vice em 2006 e 2012.

Dentro do top-20 final estará um português, Rúben Guerreiro (Katusha Alpecin), que hoje foi 17.º e manteve esta posição na geral individual, que deverá segurar até final naquela que é a estreia em grandes voltas, aos 25 anos.

Nelson Oliveira (Movistar) foi 50.º e subiu ao 46.º posto, enquanto Ricardo Vilela (Burgos-BH) cedeu dois lugares, para 105.º, ao contrário do colega de equipa Nuno Bico, que ascendeu um posto, a 153.º.

No domingo, a 21.ª e última etapa liga Fuenlabrada a Madrid, na consagração de Roglic ao longo de 106 quilómetros, grande parte deles em circuito na capital espanhola, de traçado plano e no qual Roglic deverá confirmar a primeira vitória em grandes voltas.