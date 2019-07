Pogba = 45 milhões + Cancelo + Costa + Matuidi. E Vinicius para o Benfica

Hoje às 13:20 Facebook

Entre o cheque de 45 milhões mais a troca de géneros, de três jogadores, a Juventus negoceia com o Manchester United e considera que atinge o montante global de 200 milhões exigido pelo clube inglês para que Paul Pogba possa regressar a Turim. O negócio ser concluído ainda hoje, conta a imprensa italiana, que também avança a possível saída de André Silva para o Mónaco. Por cá, o Benfica domina o mercado: o avançado Vinicius (Nápoles) pode ser o próximo a chegar à Luz.

Juventus: A Velha Senhora quer muito que Paul Pogba regresse ao clube que serviu entre 2012 e 2016, mas não está para pagar os 200 milhões "cash" exigidos pelo Manchester United. Em vez disso, o clube octocampeão de Itália propõe ao emblema inglês um negócio alternativo: passa um cheque de 45 milhões e completa a transferência com a cedência dos passes de mais três jogadores, o português João Cancelo, o brasileiro Douglas Costa e o francês Blaise Matuidi. E ainda a Juve, que apresentou formalmente o defesa central holandês Matthijs, de 19 anos, pelo qual pagará 85,5 milhões de euros, em cinco suaves prestações anuais.

Inter: Ainda em Itália e outra vez o Manchester United a exigir uma fortuna, 75 milhões, que a administração do clube de Milão não quer pagar pelo atacante belga Romelu Lukaku, para desgosto do treinador Antonio Conte. A alternativa até pode (ou podia) ser um português. só o Valência já se antecipou e parace levar vantagem para levar Rafael Leão do Lille, num negócio que deverá asnecedr aos 35 milhões de euros.

Milan: Sempre em Milão, agora no A.C. Milan, de quem a Sky Itália noticia que quer Ángel Correa. Só que o Atlético de Madrid pede 55 milhões pelo avançado argentino. Segundo a mesma fonte, a operação poderá ser financiada com a venda de outros dis jogadores, de que se encarrega Jorge Mendes. Jorge Mendes ficou de colocar os avançados Patrick Cutrone e André Silva. O primeiro no Wolverhampton., de Nuno Espírito Santo, e o ex-avançadodo F.C. Porto no Mónaco, de Leonardo Jardim.

Benfica: Por cá, o Benfica domina as atenções, em mais um negócio por intermediação de Jorge Mendes. Carlos Vinicius, atacante brasileiro de 24 anos, já está em Lisboa e poderá ser apresentado peo clube da Luz ainda esta sexta-feira. O Benfica deverá pagar cerca de 15 milhões pelo atacante que jogou a primeira metade da última época no Rio Ave e que foi transferido para o Nápoles, em janeiro, de onde foi imediatamente emprestado ao Mónaco, onde concluiu a temporada.

Sporting: Em Alvalade já se conta com uma saída. Matheus Pereira já não foi convocado para o jogo desta sexta-feira, com o Club Brugge, e está mesmo de saída. O West Bromwich Albion, da segunda liga inglesa, é só um dos possíseis destinos do atacante. Falta saber se a título definivo ou por empréstimo.