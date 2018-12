Pogba agradece a Mourinho após goleada do Manchester em Cardiff

Ontem às 22:37 Facebook

O futebolista internacional francês Paul Pogba agradeceu, este sábado, ao ex-treinador do Manchester United, o português José Mourinho, a oportunidade que lhe deu para "ganhar troféus" e de "crescer como pessoa".

As declarações de Paul Pogba, de 25 anos, surgem após serem públicas as relações tensas existentes entre ambos, como atesta o facto de o treinador português ter deixado repetidamente, nas últimas semanas, o internacional francês no banco ou nas bancadas.

"Ganhámos troféus com o José [Mourinho] e quero agradecer-lhe por isso. Fizemos um bom trabalho apesar de não ter corrido bem. Ele também me fez melhorar como pessoa", disse Paul Pogba, após a goleada do Manchester United ao Cardiff (5-1), com o novo treinador Ole Gunnar Solskjaer no banco.

O francês referiu ter a certeza que o sentimento é extensível aos restantes jogadores do plantel, embora o clima no balneário do Manchester United, de acordo com os órgãos de comunicação social britânicos, tenha contribuído para a saída de José Mourinho.

O treinador português protagonizou o pior inicio de campeonato do Manchester United desde 1990 e o triunfo dos "red devils" frente ao Cardiff, liderado por Solskjaer, foi o primeiro jogo com cinco golos desde a saída de Alex Ferguson.

"Estamos muito felizes com o resultado. Jogámos bem e o desempenho da equipa foi excelente", disse Paul Pogba, acrescentando estar desejoso pelo próximo jogo e pelo regresso ao topo da Premier League.