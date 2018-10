"Pogba não serve nem para limpar as chuteiras", diz Alan Shearer

JN Hoje às 16:59 Facebook

Alan Shearer, antigo internacional inglês, comentou a situação em torno do Manchester United e deixou duras críticas ao médio francês Paul Pogba.

Quando se trata de Premier League, o mito Alan Shearer não deixa nunca o recado por dizer. Questionado sobre o mau momento do Manchester United, o ex-jogador inglês não poupou nas críticas aos jogadores. "O Manchester United envergonha os seus adeptos e os jogadores são uma vergonha pelo que estão a fazer a Mourinho. Basta vermos as imagens dos treinos, com discussões e um ambiente negativo. A culpa não é só do treinador. Isto não acontecia quando eu jogava, o clube e o treinador tinham poder. Agora o poder está do lado dos jogadores", comentou ao jornal "The Sun".



O antigo internacional inglês aproveitou ainda para destacar negativamente a atitude do francês Paul Pogba. "É a transferência mais cara da história do Manchester United. Agora pare e pense nos grandes jogadores que vestiram a camisola do United. Apesar de ser campeão do mundo, não serve nem para limpar as chuteiras aos jogadores que fizeram história em Old Trafford", disse.