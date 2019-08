Poha susbtitui André Almeida no "onze" do V. Guimarães

Hoje às 19:09 Facebook

A entrada do médio francês Denis Poha para o lugar de André Almeida é a única novidade no "onze" escolhido por Ivo Vieira para a receção do V. Guimarães, esta quinta-feira, pelas 20 horas, aos romenos do Steaua de Bucareste, na segunda mão do play-off da Liga Europa.

A partida terá lugar no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, e será arbitrada pelo bósnio Irfan Peljto, que terá como assistentes Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo.

Eis os dois onzes:

V. Guimarães: Douglas; Sacko, Bondarenko, Tapsoba e Florent; Al Musrati, Poha e Pêpê Rodrigues; Davidson, Rochinha e Bruno Duarte

Treinador: Ivo Vieira

Suplentes: Miguel Silva,Venâncio, Rafa Soares, Lucas Soares, João Carlos Teixeira, André Almeida e André Pereira

Steaua de Bucareste: Balgradean; Cretu, Bogdan Planic, Cristea e Aris Soiledis; Popescu, Pintilii e Pantiru; Vina, Florin Tanase e Florin Coman

Treinador: Bogdan Vintila

Suplentes: Toma Niga; Harlem Gnohere, Thierry Moutinho, Ravzan Oaida, Mihai Roman, Andrei Marc e Adrian Popa