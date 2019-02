Polémica: Sugestão de doping abala clube de Serpa

Teixeira Correia Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Está instalada a polémica no Futebol Clube de Serpa, tendo como pano de fundo acusações de incentivo ao uso de substâncias proibidas por parte dos jogadores tendo em vista a meia-final da Taça de Honra da Associação de Futebol de Beja.

Os protagonistas são o ex-treinador José Luís Prazeres, na pele de denunciante, e António José Belinha, membro da atual Comissão Administrativa que gere o clube. O jogo em causa é o Serpa-Almodôvar, marcado para amanhã, no Estádio 25 de Abril.

Em entrevista dada a uma rádio local de Beja, Zé Luís Arake, como é conhecido no mundo do futebol e que chegou este ano ao comando do Serpa, oriundo do Cabeça Gorda, revelou que Belinha lhe terá pedido "para a equipa jogar drogada na meia-final da Taça de Honra, ao dizer que tinha de tomar bombas".