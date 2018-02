Polícia encontra arma e discoteca ilegal em casa de Rúben Semedo

Hoje às 11:43 Facebook

A polícia espanhola terá encontrado uma arma e uma discoteca na cave de Rúben Semedo, central português do Villareal. O jogador português está detido, acusado de agressão e vai ser presente a um juiz na quinta-feira.

"A arma de fogo incrimina o futebolista nos factos investigados e em outros dois episódios violentos que protagonizou com o primo, alegadamente, nos últimos meses em locais de diversão na cidade de Valência", pode ler-se no jornal "Las Provincias".

O antigo jogador do Sporting vai ser ouvido por um juiz na quinta-feira, depois de ter sido detido por alegadamente ter agredido e sequestrado uma pessoa.

O homem que o acusou às autoridades diz ter sido amarrado, espancado e retido por Rúben Semedo na casa do jogador, em Betéra. De acordo com o mesmo jornal, que avança com a notícia, os dois alegados cúmplices terão tirado as chaves à vítima com o objetivo de ir a casa deste roubar dinheiro ou outro objeto.

A vítima tinha hematomas em várias partes do corpo e desloca-se de muletas devido a uma lesão no tornozelo, que terá sido provocada por Semedo e os amigos, entre estes um primo do futebolista internacional português de sub-21.

Ainda segundo o queixoso, Semedo e os amigos dispararam duas vezes, mas não o atingiram. Vizinhos terão confirmado a presença do futebolista português na casa da vítima.

O Villarreal já reagiu à polémica e anunciou a abertura de um processo disciplinar. "Depois dos factos revelados hoje de manhã sobre o futebolista da equipa principal Ruben Semedo, o Villarreal comunica que abriu um processo ao jogador para investigar os factos", escreveu o clube, na segunda-feira, numa nota deixada no site oficial.

Este foi o terceiro episódio de Rúben Semedo com a justiça espanhola, depois de ter sido acusado de agredir um jovem com uma garrafa na cabeça e de de ter sacado de uma arma num clube de alterne, em Espanha.