Polícia faz buscas no Anderlecht

Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O histórico clube belga no olho do furação, desta vez por suspeitas de lavagem de dinheiro e de associação criminosa no mercado de transferências.

A imprensa belga relata, nesta manhã de quarta-feira, que as autoridades judiciais belgas fizeram buscas ao centro de treinos do Anderlecht, no âmbito de um processo relacionado com a atividade de agentes de futebol.

Segundo o diário flamengo "Laatste Nieuws", cerca de três dezenas de polícias e agentes fiscais estão envolvidos nas operações de buscas no centro de treinos de Neerped.

A Procuradoria belga explica que a operação é diversa da que já envolve o clube por suspeitas de corrupção desportiva no campeonato belga de futebol.

Segundo o jornal "Dernière Heure", as investigações foram desencadeadas "por causa de transferências de jogadores", , designadamente a do atacante Aleksandar Mitrovic, para o Newcastle (em 2015, por 18,5 milhões de euros), num negócios em que estiveram envolvidos os agentes Pini Zahavi e Fali Ramadani.