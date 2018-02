Polícia morre em confrontos antes do Bilbau-Spartak

JN Hoje às 21:42, atualizado às 21:52 Facebook

Twitter

Antes do encontro entre o Bilbau e o Spartak de Moscovo, a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, registaram-se confrontos entre os adeptos nos arredores do Estádio de San Mamés e um membro da polícia basca morreu.

O polícia da Ertzaintza (corpo de polícia basca) sofreu um enfarte durante os confrontos em Bilbau e foi transportado para o hospital de Basurto, onde viria a falecer, de acordo com fontes policiais.

Cinco pessoas foram detidas, três delas adeptos radicais do clube russo, na sequência dos confrontos.

De acordo com o departamento de Segurança do governo do País Basco, a Ertzaintza realizou várias cargas contra elementos radicais do Spartak Moscovo.

Os confrontos começaram com a chegada das claques russas ao Estádio onde decorre o jogo entre o Atlético de Bilbau e o Spartak de Moscovo.

As forças policiais tiveram de intervir e pelo menos cinco pessoas foram detidas, avançou a Antena 3 espanhola e ainda não são conhecidos os números de feridos.