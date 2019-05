Polícia obrigada a intervir na festa de Alvalade

JN Hoje às 00:39 Facebook

A festa do Sporting em Alvalade, após a conquista da Taça de Portugal, teve momentos de tensão e a polícia foi obrigada a intervir.

Depois da conquista da Taça de Portugal frente ao F. C. Porto no Jamor, seguiu-se a festa em Alvalade. Cerca de 22 mil adeptos fizeram questão de estar presentes no recinto para celebrar a conquista do segundo troféu da época.

No entanto, quando os jogadores e equipa técnica estavam no relvado e Keizer falava aos adeptos, viveram-se momentos de alguma tensão nas bancadas. A polícia de intervenção foi obrigada a agir num dos setores do Estádio de Alvalade, depois de alguns adeptos tentarem invadir o relvado. Os ânimos acabaram por serenar.