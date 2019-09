Polícia trava distúbios entre claques e curva sul pede demissão de Varandas

Ontem às 23:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Confrontos nas bancadas de Alvalade obrigaram a intervenção policial. Claques pedem demissão de Frederico Varandas.

O jogo da Taça da Liga, que o Sporting perdeu com o Rio Ave (1-2), nesta quinta-feira, criou muita tensão nas bancadas de Alvalade, designadamente no topo onde estão instaladas as principais claques do clube.

Ao que pareceu um movimento inicial de saída de alguns adeptos seguiram-se agressões entre elementos das claques, que obrigaram à intervenção mais musculada da Polícia no topo sul do estádio.

Os spotters da PSP fizeram um cordão para separar a Juve Leo do Diretivo XXI.

Já perto do final do jogo, as claques voltaram a cantar em uníssono, para dirigir cânticos hostis e pedir a demissão do presidente da Direção.

Ao longo de todo o jogo, foram já bem visíveis as tarjas de contestação a Frederico Varandas e a toda a Direção do clube.