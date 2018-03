Polícia trava grupo de adeptos em Braga

Hoje às 17:57 Facebook

Rápida intervenção das forças de segurança travou um grupo de adeptos não identificados, nas imediações do Estádio Municipal de Braga, palco do Braga-Sporting desta noite de sábado (20.30 horas).

Considerado jogo de alto risco, o Braga-Sporting teve, há momentos, o primeiro episódio de alguma tensão. Um grupo com cerca de duas dezenas de adeptos "casuals" foram cercados e travados pela polícia, junto às bilheteiras do Estádio Municipal de Braga. As forças policiais cercaram-nos e, após a chegada dos adeptos, revistaram e identificaram os referidos adeptos.

Com a situação controlada, a polícia escoltou o grupo de casuals para o interior do estádio, sem se registar qualquer incidente.