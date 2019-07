Ponck muda-se do Aves para os turcos do Basaksehir

Hoje às 09:56 Facebook

O defesa cabo-verdiano Carlos Ponck, de 24 anos, está de saída do Aves e vai transferir-se para o Basaksehir, da Turquia, anunciou o clbe da Liga em comunicado divulgado nas redes sociais.

"O CD Aves - Futebol SAD chegou a acordo com o Basaksehir (Turquia) para a venda dos direitos desportivos do jogador Carlos dos Santos Rodrigues", informa o Aves, numa breve nota de imprensa.

Ponck chegou à Vila das Aves na temporada 2017/18, tendo disputado 70 jogos e marcado três golos. A saída do internacional cabo-verdiano vem agravar o problema no centro da defesa do Aves, limitado aos reforços Adam e Adi, na semana em que o clube inicia a participação na Taça da Liga.

Na apresentação oficial do plantel aos sócios, no último sábado, o técnico Augusto Inácio reconheceu a lacuna, antes de ser conhecida a saída de Ponck, afirmando que o Aves precisava de contar com quatro centrais.