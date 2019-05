Ponta Delgada recebe amanhã partida da Volta a São Miguel

Teixeira Correia Hoje às 19:35 Facebook

A praça das Portas da Cidade, em Ponta Delgada, São Miguel, recebe na sexta-feira, a partir das 10.40 horas locais, a 10ª edição do Grande Prémio dos Açores/Volta a São Miguel.

A prova de estrada vai reunir 86 corredores, em representação de 14 equipas, oito do continente, quatro dos Açores e duas de Espanha.

O evento, inscrito no calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo (UVP/ FPC), que durante muitos anos foi dedicado aos amadores, Elites e Masters, sofre este ano uma "reconversão" ao ser reservada a corredores sub23, incluindo os que fazem parte das equipas profissionais portuguesas, do escalão Continental da União Ciclista Internacional. Atendendo à realidade do ciclismo açoriano, é permitida a participação de 12 atletas Elites, inscritos na Associação de Ciclismo dos Açores (ACA).

A corrida, organizada pela ACA, UVP/ FPC e o clube Bike Mais, tem três etapas em linha, a disputar entre sexta-feira e domingo, no total de 310 quilómetros, com partidas e chegadas a Ponta Delgada, Nordeste, Lagoa e Lagoa de Fogo.

Participam as equipas da LA Alumínios/ LA Sport, Vito/ Feirense/ PNB, ACDC Trofa/ Trofense, Crédito Agrícola/ Jorbi/ Almodôvar, Fortunna/ Maia, Jorbi/ José Maria Nicolau, JV Perfis/ Gondomar Cultural, Sicasal Constantinos (Portugal/ Continente), Ginestar, Kuota/ Construciones Paulino /Oviedo (Espanha), Seleção Açores, Azores Skoda Cycling/ Bike Mais, C.D. Metralhas e Fontainhas Ativa/ Promotora (Portugal/ Açores).

A 1ª etapa, na distância de 97 quilómetros, será disputada amanhã com partida às 12 horas em Ponta Delgada e chegada cerca das 15 na povoação de Nordeste.