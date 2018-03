Póquer de Edinho afunda Desportivo das Aves

JN Ontem às 22:59 Facebook

A equipa de José Mota esteve a vencer, por 1-0, mas o V. Setúbal deu a volta ao resultado na segunda parte, graças à tremenda exibição do ponta de lança português.

O jogo que abriu a jornada 28 do campeonato ficou marcado pelo atraso devido ao dilúvio que se abateu na Vila das Aves, mas emoção foi algo que não faltou num duelo entre duas equipas a lutar pela permanência na Liga.

Num relvado muito pesado, foi o Aves a primeira equipa a festejar, graças ao golo de Fariña, mesmo em cima do intervalo. No entanto, a segunda parte trouxe uma história bem diferente.

Aos 58 minutos, Edinho estava no sítio certo para aproveitar o ressalto, depois do primeiro remate de Costinha ter sido devolvido pelo poste da baliza avense. Aos 71m, o internacional português voltou à carga e, de cabeça, assinou a reviravolta no marcador.

Mais seis minutos e "hat-trick" perfeito de Edinho, com uma bomba de pé esquerdo, mas a noite seria ainda melhor para o ponta de lança da equipa de José Couceiro, que converteu uma grande penalidade e assinou o "póquer", marcando quase tantos golos num só jogo (quatro) como os que tinha apontado no resto do campeonato (cinco).

Com este triunfo, a equipa sadina respira com mais tranquilidade na tabela classificativa, enquanto o Aves pode ficar abaixo da linha de água, caso Feirense e Estoril vençam os respetivos jogos.