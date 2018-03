Póquer de Griezmann mantém Atlético na peugada do Barça

Ontem às 22:31 Facebook

Quatro golos de Antoine Griezmann, 4-0 ao Getafe, grande ovação do Estádio Metropolitano ao craque francês e a toda a equipa do Atlético Madrid, que se mantém na perseguição ao Barcelona, líder da liga espanhola de futebol.

Griezmann faturou o centésimo golo com a camisola do Atlético e foi a grande estrela "colchonera" no jogo da 26.ª jornada do campeonato espanhol, disputado nesta noite de quarta-feira.

O atacante francês tem 15 golos no contador pessoal e aproximou-se dos melhores marcadores de La Liga, ambos do Barcelona, Lionel Messi (22 golos) e Suarez (20).

O Barça entra em campo nesta quinta-feira. Vai jogar a Las Palmas, onde procurará restabelecer o avanço de sete pontos para o Atlético.