Póquer e recorde na UEFA para Cristiano Ronaldo

Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Com os quatro golos assinados na goleada de Portugal à Lituânia (5-1), CR7 tornou-se no maior marcador da histórias das qualificações para os campeonatos da Europa. "Ele é o maior de todos dos tempos".

O "capitão" de Portugal diz que não vive o futebol a pensar em prémios individuais, mas o certo é que acumula registos pessoais que o colocam no topo de todas as estatísticas. Ronaldo fez o 25.º golo pela seleção nas fases de qualificação para o torneio da UEFA e ultrapassou o irlandês Robbie Keane (23).

De passagem, Cristiano Ronaldo aproxima-se de outro recorde: com um total de 93 golos por Portugal, o craque madeirense aproxima-se do máximo histórico do iraniano Ali Daei (109).

Piers Morgan, destacado jornalista inglês, apresentador de televisão e jurado do Britains's Got Talento e do America's Got Talent rendeu-se aos méritos do português. "Quando se trata de futebol internacional, ele é o GOTA [ndr: Greatest of All Time, o maior de todos os tempos"].

"Como digo sempre, não vivo o futebol a pensar nos prémios individuais. Isso é consequência do que ganhamos coletivamente. Mas é bom, não vou mentir. O importante era ajudar a seleção. Fiz um golo contra a Sérvia e quatro aqui e fico muito feliz. Há que desfrutar deste momento e o que mais quero é continuar assim", disse Ronaldo, após o quatro golos marcados em Vilnius, na terça-feira.