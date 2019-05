"Por sorte foi diagnosticado rapidamente", diz médico do F. C. Porto sobre Casillas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:24, atualizado às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Nélson Puga falou esta quarta-feira sobre a situação de Iker Casillas. O médico do F. C. Porto disse que a situação foi "diagnosticada rapidamente" e que o futuro desportivo do guarda-redes espanhol ainda é uma incógnita.

"O Iker Casillas teve um enfarte agudo do miocárdio. Por sorte, foi diagnosticado rapidamente e os procedimentos correram bem. Ainda no Olival, pedimos para ter uma equipa em alerta a partir do momento em que suspeitámos que pudéssemos estar perante esta situação clínica. Colocaram-nos uma equipa de prevenção para que mal o Iker chegasse ao hospital, pudesse ser diagnosticado como foi e intervencionado. Imediatamente após ter feito o diagnóstico, pudemos atuar rapidamente. Fez um cateterismo, os colegas de cardiologia que atuaram no Hospital da CUF foram muito eficazes na resposta que deram, em particular o colega que fez o cateterismo. A situação foi resolvida na hora, sem que ele tenha ficado com qualquer tipo de sequela. Neste momento ele está bem, está estável, já está com o humor que o caracteriza e a iniciar os primeiros passos na recuperação", começou por dizer Nélson Puga ao Porto Canal.

Quanto ao futuro desportivo do espanhol, o médico do F. C. Porto disse ser ainda uma incógnita.

"O importante agora foi resolver esta situação aguda, uma situação de urgência que era importante que fosse resolvida em tempo útil. Já estamos a descansados, ele também, e podemos deixar toda a gente tranquila, ele vai ficar perfeitamente recuperado e restabelecido. É muito cedo para nos pronunciarmos sobre o futuro, porque vai depender de muitos fatores. Da medicação que terá necessidade de fazer, da avaliação que terá de ser feita, não apenas em situações de repouso mas também de stresse com o exercício físico a que ele é sujeito nesta atividade de alta competição e também da vontade que ele tenha em continuar a fazer este tipo de atividade. Só depois de ponderados todos estes fatores, com muita calma e muito diálogo, é que se vai decidir se ele vai continuar, se quer continuar, se não é caso disso", assinalou.

Esta quarta-feira, Iker Casillas foi internado de urgência no Hospital CUF Porto devido a um problema cardíaco. O F. C. Porto esclareceu que o guarda-redes espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio e estava "bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".

Ao longo do dia, muitas formas as mensagens de solidariedade para com o guarda-redes. Amigos, colegas de profissão e clubes não deixaram de desejar rápidas melhoras ao guardião espanhol. São exemplos Cristiano Ronaldo, Figo, David Beckham, assim como Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.