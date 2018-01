Portimonense bate Rio Ave depois de sete jogos sem ganhar

Hoje às 21:21 Facebook

O Portimonense acabou esta segunda-feira com uma série de sete jogos sem ganhar na I Liga, ao bater em casa o Rio Ave por 4-1, num encontro, da 20.ª jornada.

O brasileiro Fabrício, aos três, 15 e 90+1 minutos, o último de grande penalidade e o japonês Nakajima, aos 29, apontaram os tentos dos algarvios, enquanto Pelé apontou o tento de honra dos forasteiros, aos 51, de penálti.

O onze de Vítor Oliveira saltou, provisoriamente, para o 11.º lugar, com 21 pontos, enquanto o conjunto de Vila do Conde, que tinha triunfado em cinco dos últimos sete jogos no campeonato, manteve-se no quinto, com 33.

Na próxima jornada, o Portimonense defronta o Marítimo na Madeira e o Rio Ave joga frente ao Benfica, no Estádio da Luz.