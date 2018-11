JN Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Portimonense e Belenenses empataram, este sábado, 1-1, em encontro da nona jornada da Liga.

A equipa da casa adiantou-se aos 66 minutos, na estreia a marcar do colombiano Jackson Martínez, melhor marcador do campeonato em 2012/13, 2013/14 e 2014/15, pelo F. C. Porto, e os forasteiros igualaram aos 90+4, pelo brasileiro Jonatan Lucca.

Na classificação, as duas equipas mantiveram as suas posições e continuam igualadas, agora com 11 pontos, o Belenenses no 10.º lugar e o Portimonense no 11.º.