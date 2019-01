Portimonense prolonga série negativa do Boavista

Álvaro Gonçalves Hoje às 19:25 Facebook

O Portimonense reencontrou o caminho das vitórias ao derrotar, no Estádio do Bessa, o Boavista por 2-0, prolongando o mau momento dos axadrezados, que estão numa série de três derrotas consecutivas.

Wellington Carvalho, curiosamente ex-jogador do Boavista, foi o grande destaque no triunfo dos algarvios ao apontar os dois golos do conjunto orientado por António Folha. O primeiro foi apontado aos 20 minutos e o segundo a 12 minutos dos 90.

Mesmo sem Wilson Manafá, que vai reforçar o F. C. Porto e já treina com os dragões, o Portimonense somou a oitava vitória na Liga e segue numa posição tranquila, mantendo-se no oitavo lugar, com 27 pontos.

Em pior situação está o Boavista, que ocupa o primeiro lugar acima da linha de água com apenas 16 pontos. O conjunto orientado por Jorge Simão pode ficar em igualdade pontual com o Feirense, que está nos lugares de despromoção, caso a turma de Santa Maria da Feira vença, este domingo, o Rio Ave.

No final do jogo, os adeptos boavisteiros exibiram lenços brancos na bancada, num claro sinal de desagrado com os resultados.