Portimonense empata em Paços de Ferreira após uma hora a jogar com 10

Ontem às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paços de Ferreira e o Portimonense empataram esta segunda-feira a um golo, em jogo da 17.ª jornada da Liga, no qual os algarvios jogaram quase uma hora em inferioridade numérica.

O brasileiro Luiz Phellype colocou o Paços de Ferreira a vencer, aos 54 minutos, mas o japonês Nakajima empatou para o Portimonense, que estava em desvantagem numérica desde os 35 minutos, por expulsão de Tabata.

Os algarvios, que somaram o quinto jogo consecutivo sem triunfos na I Liga, subiram ao 10.º lugar, com 18 pontos, enquanto os pacenses seguem no 16.º posto, com 14 pontos, dois acima da zona de despromoção, após sete jogos sem vencer no campeonato.

Na próxima jornada, o P. Ferreira recebe o Marítimo e o Portimonense defronta o Boavista no Bessa.