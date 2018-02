Portimonense vence Feirense no arranque da 23.ª jornada da Liga

Ontem às 22:22 Facebook

O Portimonense venceu o Feirense, por 3-1, num jogo disputado, na noite desta sexta-feira, em Santa Maria da Feira e que abriu a 23.ª jornada da Liga de futebol.

A equipa algarvia inaugurou o marcador aos 26 minutos, num golo de Fabrício, tendo sofrido o empate seis minutos depois, num tento assinado por Luís Rocha.

A meio do segundo tempo (69 minutos), Wellington Carvalho voltou a colocar a equipa algarvia, na frente do marcador. A dois minutos do fim, Nakajima fixou o resultado no definitivo 1-3.

Na classificação, o Portimonense sobe ao décimo lugar, agora com 27 pontos, enquanto o Feirense mantém-se no 15.º posto, com 20 pontos e pode cair, nesta ronda, para os lugares de despromoção.