Portista Fernando Andrade cedido aos turcos do Sivasspor

Num dia com poucas movimentações, o destaque vai para o empréstimo do avançado brasileiro Fernando Andrade pelo F. C. Porto ao Sivasspor, da Turquia, um negócio oficializado esta sexta-feira.

O emblema turco fica com opção de compra do jogador, de 26 anos, que chegou ao Dragão no mercado de inverno da época passada, proveniente do Santa Clara, clube pelo qual marcou quatro golos em 15 jogos. Pelos azuis e brancos disputou 22 encontros e apontou dois tentos.

Sporting: O médio Daniel Bragança, de 19 anos, não faz parte dos planos do treinador Marcel Keizer para esta época e foi cedido por empréstimo ao Estoril, no qual estará às ordens de Tiago Fernandes.

Atalanta: O internacional pela Eslovénia, Martin Skrtel, 34 anos, é reforço do conjunto italiano. O defesa central chega proveniente dos turcos do Fenerbahçe, com os quais terminou contrato.