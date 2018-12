Portistas no top cinco dos dinheiros da UEFA

Nuno A. Amaral Hoje às 13:45 Facebook

Terminada a primeira fase da Liga dos Campeões, é possível fazer as contas ao que cada um dos 32 clubes participantes ganhou até agora em prémios da UEFA e a equipa portista, a que mais pontos fez nos oito grupos (16), ocupa o quinto lugar de uma lista liderada pelo Barcelona.

Os dragões já têm garantidos 67,9 milhões de euros (44 pela presença na fase de grupos; 14,4 pelas cinco vitórias e um empate conseguidos no Grupo D; e 9,5 pelo apuramento para os oitavos de final), sendo superados por Barça, Real Madrid, Bayern e Atlético de Madrid (ver quadro).

A ordem diferente da pontuação obtida na fase de grupos explica-se pelo facto de o prémio de participação variar de acordo com um ranking ditado pelos resultados obtidos por cada clube nas provas europeias nos últimos dez anos. Esta hierarquia, implementada pela UEFA no início desta época, para acompanhar o aumento das verbas a distribuir pelos clubes, levou a que o Real Madrid, primeiro do ranking, embolsasse logo à partida 50,6 milhões de euros, enquanto o F. C. Porto, oitavo desse ranking, recebeu 44 milhões.