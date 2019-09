Portistas saem mais cansados das seleções

João Faria Hoje às 08:22 Facebook

Os compromissos das seleções ameaçaram a condição física dos jogadores dos três grandes, mas, na maior parte dos casos, as viagens terão provocado maior desgaste do que propriamente o tempo de utilização.

Certo é que o F. C. Porto foi a equipa que mais se desgastou, com os seis internacionais A chamados e a serem todos utilizados, perfazendo 615 minutos, o que supera, embora ligeiramente, o registo dos futebolistas do Sporting, que somaram 613 minutos, bem à frente do que se passou com os convocados do Benfica, que jogaram 499 minutos.

Mas, se as contas se centrarem apenas nas viagens, os convocados do F. C. Porto voltam a ser os mais desgastados, com quase 148 mil quilómetros percorridos, à frente do acumulado dos cinco jogadores sportinguistas, que rondou os 133 mil quilómetros. Já os jogadores do Benfica, mesmo apresentando mais convocados (oito), percorreram à volta de 73 mil quilómetros, ou seja, cerca de metade, em comparação com os restantes rivais.

A explicação para a acumulação de maior quilometragem, por F. C. Porto e Sporting prende-se com o facto de a maioria dos futebolistas serem de países americanos, havendo, ainda, o caso do japonês Nakajima, na equipa azul e branca.

