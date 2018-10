Portugal a vencer a Polónia ao intervalo

JN Hoje às 20:32 Facebook

Portugal está a vencer a Polónia, por 1-2, no Estádio Slaski, em Chorzow, em jogo da segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A.

Numa primeira parte jogada a ritmo elevado, foi a equipa da casa a adiantar-se no marcador. Aos 18 minutos, Rui Patrício saiu em falso e Piatek aproveitou para fazer o primeiro do jogo.



Portugal não tardou a reagir e empatou aos 32 minutos. João Cancelo lançou Pizzi do lado direito e o camisola 20 da seleção portuguesa cruzou tenso para o desvio eficaz de André Silva.



A seleção portuguesa deu a cambalhota no marcador ainda antes do intervalo. Excelente passe longo de Rúben Neves, com Rafa a tirar o guardião polaco do caminho e o defesa Glik, na tentativa de cortar a bola, acabou por marcar na própria baliza.