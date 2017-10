Portugal a vencer a Suíça ao intervalo

JN Hoje às 20:32, atualizado às 20:33 Facebook

Portugal vai vencendo (1-0), a Suíça, ao intervalo, no último jogo de apuramento do grupo B para o Mundial 2018. Um autogolo de Djourou vai dando vantagem à equipa das quinas.

Numa primeira parte equilibrada e sem grandes oportunidades de golo, Portugal, com cinco alterações em relação ao onze que defrontou Andorra, teve a melhor oportunidade do encontro aos 36 minutos, por Bernardo Silva, após uma assistência de João Moutinho. No entanto, valeu a atenção do guardião suíço, que negou o golo ao português.

O tento da seleção nacional surgiu aos 42 minutos, num autogolo de Djourou. Após um cruzamento tenso de Eliseu, Sommer, João Mário e Djourou disputaram o lance e a bola acabou por bater no central suíço e entrar na baliza.