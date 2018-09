Portugal arrasador no arranque do apuramento para o Europeu

Ontem às 22:21 Facebook

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou a República Checa por 12-0, esta quarta-feira, na primeira jornada da qualificação para o primeiro campeonato europeu da modalidade, colocando-se na liderança do Grupo 4 graças à vantagem na diferença de golos.

A equipa nacional entrou na quadra depois de saber da vitória da Finlândia sobre a Sérvia, por 8-2, e desde cedo carregou no acelerador à procura de golos, que começaram a aparecer por intermédio de Janice Silva, logo aos dois minutos, com Lídia Moreira (08), Carla Vanessa (09) e Jenny (11) a aumentarem a vantagem ainda na primeira parte.

No segundo tempo, a mesma Janice 'bisou' (25), a capitã Ana Azevedo estreou-se a marcar (27), Lídia Moreira chegou ao "hat-trick" no espaço de um minuto (28 e 29), Sara Ferreira também bisou (39 e 40), assim como Carla Vanessa (39) e Pisko fez o outro tento (40).

A formação de Luís Conceição entrou na partida de olhos postos na baliza adversária, ficando perto de marcar na primeira jogada, mas não foi preciso esperar muito para ver as redes a balançar pela primeira vez, num remate colocado de Janice Silva.

As oportunidades iam aparecendo para o conjunto luso, ao que se juntou um golo anulado a Inês Fernandes, até que Tânia Sousa surgiu sozinha em zona central, rematou desviado, mas Lídia apareceu encostada à baliza para estrear-se a marcar.

Após o segundo tento, as atletas portuguesas cumpriram a promessa da 'capitã' Ana Azevedo, que queria dar "espetáculo", e assinaram dois golos de calcanhar, o primeiro de Carla Vanessa, ao qual Jenny -- que substituiu a lesionada Fifó na convocatória -- respondeu com um golaço, finalizando de costas, depois de um passe a meia altura da guarda-redes Ana Catarina.

Ana Catarina também teve oportunidades para mostrar serviço, ao negar o golo por duas vezes a Sara Plzakova, com duas boas intervenções, e, já no último minuto, ao fazer uma 'mancha' à aproximação de Martina Bulavová.

Depois do descanso, a equipa portuguesa demorou cinco minutos até voltar a marcar, com Janice a 'fuzilar' a baliza adversária para assinar um 'bis', seguida pela 'capitã' Ana Azevedo que se estreou a marcar num contra-ataque, e por Lídia Moreira que completou o 'hat-trick' com dois golos no espaço de um minuto.

Perto final da partida, Sara Ferreira proporcionou mais um momento de magia, travando em frente à guarda-redes e finalizando com um toque de 'letra', logo depois Carla Vanessa fez o 10.º golo da seleção, com Pisko a estrear-se no marcador e Sara Ferreira encerrou o marcador com o 'bis', a 10 segundos do fim.

A equipa nacional defronta a Finlândia, na quinta-feira, em partida decisiva para o apuramento, já que as duas equipas golearam na primeira jornada.