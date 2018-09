Portugal bate Argélia ao intervalo

07 Junho 2018 às 21:05 Facebook

Twitter

Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes marcaram os golos que dão vantagem por 2-0 à seleção portuguesa no jogo de preparação com a congénere argelina, que está a decorrer no Estádio da Luz, em Lisboa.

No último desafio de preparação para o Mundial-2018 (torneio que começará a disputar no próximo dia 15, com a Espanha), a seleção de Portugal dominou toda a primeira parte e chegou ao golo à passagem do minuto 17, com um remate de Gonçalo Guedes.

Aos 37 minutos, Bruno Fernandes fixou o resultado ao intervalo, correspondendo, de cabeça, a um cruzamento de Cristiano Ronaldo.