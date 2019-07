Hoje às 21:40 Facebook

Seleção portuguesa foi derrotada na meia-final do Mundial de sub-21, decorrida ao final desta tarde de sábado, em Pontevedra (Espanha).

Portugal, que já tinha perdido com a Croácia na fase de grupos, por 32-30, voltou a ser derrotado, agora por 31-28.

No domingo, a seleção portuguesa vai lutar pelo terceiro lugar do torneio, frente ao Egito, que perdeu com a França, por 33-35, na primeira meia-final do dia.