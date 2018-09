Portugal candidato à FIA Hill Climb Master de 2020 em Boticas

Joaquim Gomes Hoje às 11:53 Facebook

Portugal é candidato à organização da prova FIA Hill Climb Master de 2020, propondo que aquela que é a maior prova europeia de automobilismo em montanha se realize no recinto da Rampa de Boticas mantendo no mesmo ano a Rampa Internacional da Falperra.

Segundo o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, "temos todas as condições para acolhe, desde logo as boas infraestruturas a nível rodoviário e hoteleiro, com Boticas situada no meio de duas provas internacionais, os Mundiais de Ralicross em Montalegre e o de Velocidade em Vila Real, num raio de 50 quilómetros, e Chaves a cerca de uma hora e meia de autoestrada do Aeroporto do Porto".

Em desfavor da candidatura portuguesa, Ni Amorim destaca "o facto de a grande maioria das equipas serem de Itália e do leste da Europa, pelo que os camiões com os seus carros de competição demorarão quatro ou cinco dias para chegar aqui e esse poderá ser o único grande argumento em desfavor da candidatura de Portugal, mas nós estamos confiantes".

Ni Amorim falava durante a apresentação da seleção portuguesa que entre os dias 12 e 14 de outubro participará em Gubbio, Perugia, em Itália, na prova bianual FIA Hill Climb Master, que reúne sempre os melhores corredores europeus de automóveis em montanha.

Esses seis pilotos são José Correia, Joaquim Teixeira, Manuel Correia, Pedro Coelho Saraiva, Pedro Marques e Sérgio Nogueira, que estiveram presentes no encontro com os jornalistas, aproveitando este fim de semana a Rampa da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, revelando "confiança em obter os primeiros lugares" entre cerca de 20 seleções.