Portugal candidato a receber Europeu de futsal em 2022

A UEFA informou que Portugal é um dos três países candidatos à organização do Campeonato da Europa de futsal em 2022.

Além da candidatura portuguesa, que avançou com as cidades de Porto e Lisboa para acolher a fase final do Europeu, a UEFA informou que também a França, com as cidades de Lille e Orchies, e a Holanda, com Amesterdão e Groningen, são possibilidades.

As três candidaturas são as sobreviventes após a UEFA ter anunciado em janeiro que havia sete países interessados em receber a competição. Assim, de fora ficam Bósnia e Herzegovina, Cazaquistão, Lituânia e Suécia.

Refira-se que Portugal é campeão em título e pretende defender o estatuto em solo nacional na prova que vai decorrer de 19 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022. Como novidade, a edição do Campeonato da Europa desse ano vai contar pela primeira vez com 16 seleções.

O anúncio da candidatura vencedora será feito em setembro.