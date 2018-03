Portugal cilindra Liechtenstein

Hoje às 19:42 Facebook

A seleção nacional sub-21 goleou a congénere do Liechtenstein, por 7-0, em jogo da fase de grupos da qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

A equipa comandada por Rui Jorge passeou superioridade ao longo do encontro e os golos foram surgindo com naturalidade. Diogo Gonçalves inaugurou o marcador, aos sete minutos, e João Carvalho ampliou, aos 10, de penálti. Até ao intervalo, a seleção nacional voltou a marcar por mais três vezes: Xadas (26 minutos), Diogo Gonçalves (31) e João Carvalho (45).

Diogo Gonçalves completou o hat-trick, aos 63 minutos, e João Félix selou a goleada, aos 67. Com este triunfo, Portugal ascende ao terceiro lugar do Grupo 8, com 10 pontos, mas menos um jogo do que os líderes Roménia e Bósnia Herzegovina, que somam 12.