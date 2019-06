Portugal com 12 atiradores nos Europeus em Dusseldorf

Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal vai apresentar uma seleção de 12 atiradores no campeonato da Europa de esgrima, que principia segunda-feira e decorre até 22 de junho em Dusseldorf, na Alemanha.

A equipa lusa vai ser distribuída nas armas de espada e florete, em ambos os sexos, bem como sabre masculino, sempre no escalão de seniores. Na segunda-feira, Portugal estreia-se no florete com José Charréu, Pedro Macedo e Robert Moore. A seleção lusa volta a competir na terça-feira em espada, com Ricardo Candeias, João Cordeiro, Max Rod e Pedro Arrede, bem como no florete feminino, com Carolina Oliveira. Inês Hermínio, Fabiana Bonito e Inês Pereira entram em ação na quarta-feira na espada, no mesmo dia em que Nicolás Matias inicia a prova de sabre.

As provas de equipas começam em 20 de junho.