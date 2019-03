Portugal com quatro medalhas nos Europeus de atletismo adaptado

JN Hoje às 17:46 Facebook

Portugal fechou, esta sexta-feira, o primeiro dia dos Campeonatos Europeus de atletismo de pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), com quatro medalhas. A prova decorre na Turquia.

O atleta paralímpico Lenine Cunha conquistou as medalhas de prata nas provas do pentatlo e do triplo salto, ficando a apenas uma do objetivo de conseguir 200 medalhas em provas internacionais.

Em Istambul, Turquia, Lenine Cunha vai ainda participar nas provas de estafetas 4x200 metros e 4x400, salto em altura, 60 metros barreiras e salto em comprimento, especialidade na qual conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012.

Nas provas desta sexta-feira, Cláudia Santos foi medalha de ouro em pentatlo e Ana Filipe conquistou a prata no triplo salto.

Numa prova que vai decorrer até segunda feira, Portugal está representado por 11 atletas.

Recorde-se que em 2017, a seleção portuguesa fechou os Europeus de pista coberta da INAS, disputados em Praga, com 13 medalhas, seis das quais de ouro.