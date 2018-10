Portugal conquista ouro em futsal nos Jogos Olímpicos da Juventude

JN Ontem às 23:33 Facebook

A seleção portuguesa de futsal feminino sub-19 conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, ao bater na final o Japão por 4-1, em Buenos Aires, Argentina.

Os quatro golos de Portugal foram apontados por Fifó, que se sagrou a melhor marcadora do torneio, com 21 tentos.

Uma entrada de rompante - Fifó inaugurou o marcador logo aos oito segundos -, permitiu à equipa portuguesa serenar e a mesma Fifó, aos 10 e 15 minutos, ampliou a contagem para os 3-0, resultado com que se atingiu o intervalo.

A atleta do Benfica, no segundo minuto da segunda parte, anotou o seu quarto tento e da seleção portuguesa, num lance em que uma jogadora japonesa tocou ainda na bola, tendo as nipónicas respondido no mesmo minuto e reduzido para 4-1, resultado final da partida.

A equipa portuguesa terminou o torneio invicta, somando vitórias nos cinco encontros disputados. Na fase preliminar, derrotou o Chile (15-2), a República Dominicana (14-0), os Camarões (6-0) e o Japão (2-0), para, já nas meias-finais, bater a Bolívia por 16-2.