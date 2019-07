Portugal consegue pontuação histórica no Mundial de natação artística

Hoje às 17:19 Facebook

A dupla composta por Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves, que disputou a prova de dueto técnico no Mundial Gwangju (Coreia do Sul), obteve a melhor pontuação de sempre para a natação artística de Portugal no plano internacional.

O dueto português somou os parciais de execução (23.3000), impressão (23.4000) e elementos (29.5328), para um total de 76,2328 pontos, que lhes valeu a 25.ª posição entre 45 seleções participantes.

"Estamos muito contentes, sobretudo pela performance que é a melhor pontuação de sempre para a natação artística de Portugal. Todos os elementos foram corretamente executados. Temos agora como objetivo alcançar os 75 pontos no dueto livre. Igualar ou aproximar de países como a Hungria e a Turquia era o nosso objetivo. Na Coreia [do Sul], passamos já 10 países desde o último Mundial", destacou a treinadora Sylvia Hernandez, citada pela Federação Portuguesa de Natação.

A técnica apontou para a melhoria das pontuações face ao Europeu de Glasgow, na Escócia, com mais um ponto nos elementos técnicos, um ponto em execução e dois pontos em impressão artística.

"Isto quer dizer que todo o esforço que fizemos foi melhorar a parte artística e coreografia, o que acabou por nos recompensar em dois pontos. Estes 'pássaros' portugueses foram assim premiados. As nadadoras estão muito contentes do seu trabalho e estamos convencidos de que os treinos bidiários deram resultado", assinalou Sylvia Hernandez.

As portuguesas Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves voltam à piscina na terça-feira.