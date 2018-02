Portugal mantém terceiro lugar do "ranking" FIFA

Hoje às 11:00 Facebook

Portugal continua no terceiro lugar do "ranking" FIFA, com o top-10 a manter-se inalterado em relação a janeiro.

A seleção lusa, atual campeã europeia, segue no terceiro posto do "ranking" atrás do Brasil, segundo classificado, e da Alemanha, que continua a liderar.

Atrás de Portugal, na quarta posição, continua a Argentina, enquanto o quinto posto volta a ser ocupado pela Bélgica.

Destaque para a Islândia, país que vai este ano pela primeira vez, na Rússia, disputar um Campeonato do Mundo, tendo subido dois lugares, para o 18.º posto.

O Congo protagonizou a maior subida de fevereiro, escalando oito lugares para 88.º, enquanto o Egito foi a seleção que deu o maior "trambolhão", ao perder 13 lugares, baixando para 43.º.

Cabo Verde ganhou uma posição e ocupa o 62.º lugar, seguido da Guiné-Bissau, que perdeu 11 e desceu para 94.º. Fora do top-100, continuam Moçambique (107), Angola (141), São Tomé e Príncipe (179), Macau (186) e Timor-Leste (191).