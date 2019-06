Portugal dá luta mas perde com Irão

Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa perdeu, esta sexta-feira, frente ao Irão por 3-1 no encontro da quarta jornada da Liga das Nações, disputado em Ardabil, no Irão.

A equipa das quinas entrou bem no jogo e levou a melhor sobre a formação caseira, líder da Liga das Nações, no primeiro set (25-23), mas perdeu os três seguintes: 25-27, 17-25 e 18-25.

Depois de ter averbado um triunfo frente à China e derrotas frente à Sérvia e ao Brasil, na etapa disputada em solo luso, Portugal estreou-se com um desaire no Irão. Este sábado segue-se o confronto com a França, enquanto no domingo há jogo com a Austrália.